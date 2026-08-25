Рынок МФО поставил антирекорды по числу договоров и росту онлайн-портфеля

Рынок микрофинансирования во втором квартале зафиксировал сразу два антирекорда за шесть лет – снижение числа действующих договоров и минимальный прирост онлайн-портфеля, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные СРО «Мир».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии