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Рынок МФО поставил антирекорды по числу договоров и росту онлайн-портфеля

Рынок микрофинансирования во втором квартале зафиксировал сразу два антирекорда за шесть лет – снижение числа действующих договоров и минимальный прирост онлайн-портфеля, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные СРО «Мир».

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