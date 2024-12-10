ЦБ объяснил резкое падение рубля в ноябре

В Центробанке России объяснили причины резкого падения рубля в ноябре. К заметному ослаблению российской национальной валюты привели новые американские санкции и действия ряда компаний из нефинансового сектора, скупавших валюту для погашения обязательств перед банками.
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