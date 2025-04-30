Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин проявляет к нему уважение и пока не намерен оккупировать всю Украину.
Трамп считает, что Путин уважает его и «не захватит всю Украину»
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Геннадий Бережнов
Путин уважает его и «не захватит всю Украину» Трамп бросается словами не думая. США развязали эту войну и сегодня они прямые участники её, а Путин его "уважает". С 1945 года идея противостояния в головах этих пиндосов и только АО их остановило от прямой агрессии. Сказать бы им всё, но не языком дипломатии, а на понятном простом языке!
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