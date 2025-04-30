НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

EUROMORE

56 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    Путин уважает его и «не захватит всю Украину» Трамп бросается словами не думая. США развязали эту войну и сегодня они...Трамп считает, чт...
  • Русский Россиянин
    Людям не живётся спокойно, хотят уничтожить друг другаЯков Кедми: О гео...
  • Eduard
    Кстати война была бы сегодня! Её потому что США вышли из этой банды,а европейцы боятся с Россией воевать сами!Александр Сосновс...

Трамп считает, что Путин уважает его и «не захватит всю Украину»

Трамп считает, что Путин уважает его и «не захватит всю Украину»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин проявляет к нему уважение и пока не намерен оккупировать всю Украину.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Геннадий Бережнов
Путин уважает его и «не захватит всю Украину» Трамп бросается словами не думая. США развязали эту войну и сегодня они прямые участники её, а Путин его &quot;уважает&quot;. С 1945 года идея противостояния в головах этих пиндосов и только АО их остановило от прямой агрессии. Сказать бы им всё, но не языком дипломатии, а на понятном простом языке!
Ответить
11 час.
наверх