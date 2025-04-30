Трамп считает, что Путин уважает его и «не захватит всю Украину»

Геннадий Бережнов

Путин уважает его и «не захватит всю Украину» Трамп бросается словами не думая. США развязали эту войну и сегодня они прямые участники её, а Путин его "уважает". С 1945 года идея противостояния в головах этих пиндосов и только АО их остановило от прямой агрессии. Сказать бы им всё, но не языком дипломатии, а на понятном простом языке!