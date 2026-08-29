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РИА Новый день

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Сегодня ореховый спас. Смысл праздника

Сегодня ореховый спас. Смысл праздника

Сегодня православные христиане отмечают Ореховый, или Хлебный спас. Это народное название праздника, связанное со сбором урожая, к этому времени начиналась уборка хлебов с полей, а в лесах собирали лещину (лесной орех).

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