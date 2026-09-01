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Царьград

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Минтранс США закрыл 110 автошкол за выдачу прав мигрантам

Минтранс США закрыл 110 автошкол за выдачу прав мигрантам

Минтранс США приостановил деятельность 110 автошкол, выдававших права на грузовой транспорт мигрантам без знания английского языка.

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