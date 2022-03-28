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Игонин за расширение РПЛ: «Если в каком-либо регионе есть клуб Премьер-лиги – получает импульс детско-юношеский и взрослый футбол»

Экс-игрок «Зенита» Алексей Игонин высказался за расширение РПЛ. «Для того чтобы развивать футбол по всей стране, в РПЛ должно быть как можно больше клубов.

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