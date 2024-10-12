Захарова пошутила над роликом МИД Испании с московским парком Горького

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова пошутила над испанским внешнеполитическим ведомством после публикации видеоролика в честь Дня национального разнообразия страны, которое начиналось кадрами с московского Центрального парка имени Горького.
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