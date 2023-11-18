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Грошев забросил 8-ю шайбу в сезоне АХЛ за фарм «Тампы». Он делит 8-11-е места в гонке снайперов лиги

21-летний россиянин открыл счет в матче между «Сиракьюзом» и «Хартфордом» (5:3).  В его активе стало 13 (8+5) очков в 13 играх сезона.

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