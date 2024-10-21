Хэфэй, 19 октября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин призвал ракетные войска стратегического назначения повысить стратегическое сдерживание и способность к ведению реальных боевых действий и решительно выполнять задачи, возложенные партией и народом.
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