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В Германии заявили о возможном успехе в терапии аутоиммунных заболеваний

В Германии заявили о возможном успехе в терапии аутоиммунных заболеваний

Новый вид клеточной терапии против аутоиммунных заболеваний привел к позитивной динамике в лечении ревматоидного артрита, заявил ревматолог Герхард Крёнке из клиники Charité (Шарите), 11 августа сообщает Spiegel.

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