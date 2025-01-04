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Саад сделал 1-й хет-трик за «Сент-Луис», забросив 3 шайбы подряд в матче с «Оттавой»

Форвард «Блюз» забросил 3 шайбы подряд в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (4:0) и был признан первой звездой.

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