Врач Тяжельников объяснил, чем опасно купание в мае

Купание в холодной воде в мае, даже кратковременное, может привести к серьёзным последствиям для здоровья, сообщил в беседе с РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников .