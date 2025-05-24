Врач Тяжельников объяснил, чем опасно купание в мае

Купание в холодной воде в мае, даже кратковременное, может привести к серьёзным последствиям для здоровья, сообщил в беседе с РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников .
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