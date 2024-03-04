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Что может принести большую прибыль? Извлечение золота из электронных отходов

По словам исследователей, которые обнаружили ключевое вещество, фильтрующее золото, именно в сыроделиях, новый метод извлечения золота высокой чистоты из выброшенной электроники возвращает 50 долларов США за каждый потраченный доллар.

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