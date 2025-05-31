Аналитик Король: Белоруссия может помочь с производством компонентов для Су-75

Белоруссия способна оказать содействие России в производстве компонентной базы для нового лёгкого однодвигательного истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate, сообщил ТАСС аналитик Белорусского института стратегических исследований генерал-майор запаса Игорь Король.
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