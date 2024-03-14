На Ставрополье автоинспекторы оказали помощь пожилой женщине, у которой на улице ухудшилось самочувствие

Накануне в городе Новоалександровске при патрулировании одной из улиц сотрудники Госавтоинспекции старший лейтенант полиции Михаил Афанасьев и лейтенант полиции Александр Павлов обратили внимание на пожилую женщину, которая сидела на тротуаре.
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