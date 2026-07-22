Запоздавшие на годы удары по Одессе не останавливают налёты ВСУ на Крым

Минобороны РФ подробно отчиталось об уничтожении только за минувшую ночь топливной инфраструктуры ВСУ в порту Одессы, двух морских судов с грузами для ВСУ, складов «Новой почты» с грузами ВСУ и батареи ракетного комплекса «Нептун-2».
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