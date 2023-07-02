Киев готовит население к ядерному взрыву: специальный американский самолет уже в Европе

Специальный самолет WC-135R Constant Phoenix ВВС США уже прибыл в Европу. 30 июня его перебросили на авиабазу Ханья на Крите, откуда летают в черноморский регион разведывательные беспилотники RQ-4B Global Hawk и самолеты RC-135W Rivet Joint.