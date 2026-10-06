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Low Wind Generation Prompts Another Power Margin Warning in UK

For the second time in two weeks, the UK’s National Energy System Operator on Tuesday warned that Britain faces a reduced system margin, with a system margin shortfall of about 1.

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