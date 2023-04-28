Под улицами города в Италии найдена древняя камера. В нее невозможно попасть снаружи

На глубине в 10 метров ниже уровня современного Неаполя археологи обнаружили древнюю камеру. В это странное помещение никаким образом нельзя попасть снаружи — но из камеры далеко вниз, в самые недра планеты спускается длинный, извилистый коридор.
На глубине в 10 метров ниже уровня современного Неаполя археологи обнаружили древнюю камеру. В это странное помещение никаким образом нельзя попасть снаружи — но из камеры далеко вниз, в самые недра планеты спускается длинный, извилистый коридор.
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