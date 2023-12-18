Сотрудница Следкома по делу Треповой* уничтожила протокол ее опроса

АндрейБорков

Пора уже восстанавливать наказание в виде ВЫСШЕЙ МЕРЫ. Очень этого наказания в РФ не хватает, очень! Да и не плохо было бы и эту лярву и тех, кто ее поддерживает и ей помогает, как при товарище Сталине, осудить "тройкой" и за баню в расход.