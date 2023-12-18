Автор психологического заключения по состоянию Дарьи Треповой* в суде поведала об их беседе с обвиняемой.
Сотрудница Следкома по делу Треповой* уничтожила протокол ее опроса
Комментарии
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Виктор Галкин
В одну камеру их
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3 час.
АндрейБорков
Пора уже восстанавливать наказание в виде ВЫСШЕЙ МЕРЫ. Очень этого наказания в РФ не хватает, очень! Да и не плохо было бы и эту лярву и тех, кто ее поддерживает и ей помогает, как при товарище Сталине, осудить "тройкой" и за баню в расход.
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2 час.
Иваныч
Менты совсем уже срослись с преступностью. Даже не срослись, а сами стали ОПГ и руководят низовыми преступными бандами.
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39 мин.
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