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Сотрудница Следкома по делу Треповой* уничтожила протокол ее опроса

Сотрудница Следкома по делу Треповой* уничтожила протокол ее опроса

Автор психологического заключения по состоянию Дарьи Треповой* в суде поведала об их беседе с обвиняемой.

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Комментарии
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Виктор Галкин
В одну камеру их
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3 час.
АндрейБорков
Пора уже восстанавливать наказание в виде ВЫСШЕЙ МЕРЫ. Очень этого наказания в РФ не хватает, очень! Да и не плохо было бы и эту лярву и тех, кто ее поддерживает и ей помогает, как при товарище Сталине, осудить &quot;тройкой&quot; и за баню в расход.
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2 час.
Иваныч
Менты совсем уже срослись с преступностью. Даже не срослись, а сами стали ОПГ и руководят низовыми преступными бандами.
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39 мин.

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