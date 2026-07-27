Путин в День ВМФ рассказал о будущем флота, Арктике и новых вооружениях

В День Военно-морского флота президент России Владимир Путин провел в Санкт-Петербурге совещание с командованием ВМФ, вручил государственные награды морякам и встретился с военнослужащими в неформальной обстановке.
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