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Газета.ру

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Путин в День ВМФ рассказал о будущем флота, Арктике и новых вооружениях

Путин в День ВМФ рассказал о будущем флота, Арктике и новых вооружениях

В День Военно-морского флота президент России Владимир Путин провел в Санкт-Петербурге совещание с командованием ВМФ, вручил государственные награды морякам и встретился с военнослужащими в неформальной обстановке.

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