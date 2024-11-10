В Петербурге в ноябре упали цены на съемные квартиры

В ближайшее время аренда может ещё подешеветь В ноябре средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Петербурге упала по сравнению с октябрём на 3 процента, до 44,5 тысячи рублей в месяц, подсчитали в ЦИАН.
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