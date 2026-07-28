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Можно ли оставлять включённым кондиционер на целый день

Можно ли оставлять включённым кондиционер на целый день

Как правильно пользоваться кондиционером, рассказал эксперт по климатической технике Андрей Новиков.«Если речь идёт о современных исправных кондиционерах, кратковременная работа без присмотра обычно не представляет проблемы.

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