Россия в рекордные сроки восстановила ж/д сообщение в Армении

Восстановление железнодорожного сообщения Армении с Грузией осуществлено в рекордно короткие сроки, при активном участии российских специалистов и на средства России, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, 15 июня сообщает информационное агентство «Sputnik Армения».
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