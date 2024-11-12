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Царьград

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Как справиться с осенней хандрой: Советы психолога

Как справиться с осенней хандрой: Советы психолога

Отдых от соцсетей поможет справиться с осенней хандрой, считает психолог Дугенцова. По её словам, информационный фастфуд лишь вредит психике.

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