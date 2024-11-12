Как справиться с осенней хандрой: Советы психолога

Отдых от соцсетей поможет справиться с осенней хандрой, считает психолог Дугенцова. По её словам, информационный фастфуд лишь вредит психике.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Давят на полицию? Сутки на самоликвидацию: В Курганской области выдвинули требование к диаспорам
- Мгновенный ответ за мощнейшую атаку на Москву: Полыхает от Одессы до Киева - ударили почти 150 БПЛА и ракеты. Первые некрологи
- Эшелоны скорых, оцепление СБУ - ФАБы превратили Харьков в морг: Элиту ВСУ много часов извлекают из-под завалов
Свежие комментарии