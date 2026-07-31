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Царьград

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RTVE: Верховный суд Испании спровоцировал миграционный кризис

RTVE: Верховный суд Испании спровоцировал миграционный кризис

Верховный суд Испании запретил немедленное выдворение мигрантов, что привело к кризису в Сеуте. Сотни мигрантов переправились из Марокко, что вынудило власти Испании привлечь военных для обеспечения безопасности.

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