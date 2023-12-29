«Голая вечеринка» на философском «Титанике»: учёные-либералы утопили единственного Русского коллегу

Елена Острякова. Пока рядовые пользователи «Телеграма» и других соцсетей напряженно следили за скандалом с «голой вечеринкой» московской богемы, не менее драматичные события разыгрались в секторе академической российской науки.
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