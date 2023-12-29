БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Голая вечеринка» на философском «Титанике»: учёные-либералы утопили единственного Русского коллегу

«Голая вечеринка» на философском «Титанике»: учёные-либералы утопили единственного Русского коллегу

Елена Острякова.   Пока рядовые пользователи «Телеграма» и других соцсетей напряженно следили за скандалом с «голой вечеринкой» московской богемы, не менее драматичные события разыгрались в секторе академической российской науки.

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Комментарии
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Сергей Шевцов
Однозначно, Сталин верной дорогой вёл страну к Победе Коммунизма.
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12 час.
ИФ
Ирина Федорова
Бля... Токо включила телик, и о счастье!! Там и Ревва и ещё како гавно, смотрим дальше?
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10 час.
Светлана Рычкова Орлова
а что удивляться то??  мы ведь все 30 лет развивались либеральным путем... поэтому к чему шли ,то и получили... полнейший раздрай в системе науки и образования.... да и в других отраслях не лучше
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5 час.

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