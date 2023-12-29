«Голая вечеринка» на философском «Титанике»: учёные-либералы утопили единственного Русского коллегу

Бля... Токо включила телик, и о счастье!! Там и Ревва и ещё како гавно, смотрим дальше?

Светлана Рычкова Орлова

а что удивляться то?? мы ведь все 30 лет развивались либеральным путем... поэтому к чему шли ,то и получили... полнейший раздрай в системе науки и образования.... да и в других отраслях не лучше