Россиянам назвали главную ошибку при создании пароля

Одна из главных ошибок в сфере защиты данных, которую совершают россияне, — это создание одинаковых паролей для важных сервисов, рассказал эксперт по защите информации, руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с Lenta.
Одна из главных ошибок в сфере защиты данных, которую совершают россияне, — это создание одинаковых паролей для важных сервисов, рассказал эксперт по защите информации, руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с Lenta.
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