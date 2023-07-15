Банки.ру

95 091 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • александр муравьев
    Не верю власти ещё с советских времён. А возраст поднимут обязательно ибо это сулит хохошую экономию средств бюджета.В Госдуме рассказ...
  • Александр Семенов
    Не понял: а нанесенный ущерб при заморозке счетов или упущенную прибыль будет человеку компенсировать полиция?МВД добивается пр...
  • Vasiliy Belokurov
    Тогда объявите в стране военное положение, всеобщую мобилизацию!Россиян предложил...

Россиянам назвали главную ошибку при создании пароля

Одна из главных ошибок в сфере защиты данных, которую совершают россияне, — это создание одинаковых паролей для важных сервисов, рассказал эксперт по защите информации, руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с Lenta.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх