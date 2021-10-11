BlockFi подала заявку на запуск ETF на базе биткоин-фьючерсов

Криптолендинговая платформа BlockFi подала заявку в SEC на запуск биржевого фонда (ETF) на базе торгуемых на CME биткоин-фьючерсов и положений Закона об инвестиционных компаниях 1940 года.
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