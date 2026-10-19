18 октября в интервью американскому телеканалу NBC News Зеленский заявил, что намерен участвовать в президентских выборах на Украине, если они состоятся до окончания войны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Чего боится Зелен...
- A "Вожделенная цель...
- Чего боится Зелен...
застенчивый воришка...уси пуси..