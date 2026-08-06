Железорудный коллапс на Украине: Ахметов* и Ferrexpo останавливают производство

Блокирование работы портов «Большой Одессы» и атаки в акватории Чёрного моря критически угрожают бизнесу группы «Метинвест» Рината Ахметова*, приводя к остановке Южного ГОКа, сокращению добычи на других комбинатах на треть и падению отгрузок «Укрзализныци».
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