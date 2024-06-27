НАСА выбрало компанию SpaceX для подготовки к управляемому спуску МКС с орбиты

Американское космическое агентство NASA выбрало компанию Маска (SpaceX) для подготовки к безопасному и ответственному спуску Международной космической станции (МКС) с орбиты после ее завершения в 2030 году.
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