Политолог Кузьмин: Европе следует уйти из-под зависимости США ради контактов с РФ

pixabay.com Европе необходимо уйти из-под американской зависимости ради улучшения отношений с РФ. В этом уверен кандидат философских наук, руководитель регионального отделения Российского общества политологов в Республике Крым Николай Кузьмин.
pixabay.com Европе необходимо уйти из-под американской зависимости ради улучшения отношений с РФ. В этом уверен кандидат философских наук, руководитель регионального отделения Российского общества политологов в Республике Крым Николай Кузьмин.
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