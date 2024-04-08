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На ´Белшине´ объявлен конкурс.

На ´Белшине´ объявлен конкурс.

В ОАО ´Белшина´ объявлен конкурс на лучшее предложение по снижению затрат на производство и реализацию продукции, работ, услуг, улучшению условий труда и социальной сферы в рамках следующих программ (при условии срока окупаемости до одного года): сокращение затрат на производство, включая затраты на сырье и электроэнергию .

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