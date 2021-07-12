Почему просто нельзя взять и... сделать нормально?

Разно ВсякоРаботаПочему просто нельзя взять и... сделать нормально? Время от времени мои сотрудники жалуются на заработную плату, якобы мало плачу… Вся грусть в том, что нет, совсем не мало.Вернуться к статье184НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНиколай БрозгульВопрос - Ответ. :) Автору своих слов недостаточно? :) "Почему все не могут работать нормально? Просто выполнять свои обязанности так, чтобы потом не приходилось переделывать. Это так сложно?" "Понимаю, что придут такие же, которых ещё обучать придётся, то есть априори будут работать хуже нынешних сотрудников. Поэтому и не увольняю."NVS66 SergeiShulepovНа станках с ЧПУ операторы нормально работают когда не человеческого фактора.Николай БрозгульА программу кто вводит - не человек? Сама просачивается? :)Одиссейа я вот увольнял. да, во всех спорных/конфликтных ситуациях за своих стоял горой, но, если видел, что чел реально напортачил не по незнанию/случайно, а из пох@изма, тем более, если не впервой и невзирая на призывы к совести - гнал без душевных сомнений. Это ОЧЕНЬ способствует выработке и поддержанию в коллективе ПРАВИЛЬНОГО отношения к труду. Так что, автор, не увольняя раздолбаев, стреляет себе в ногу.NVS66 SergeiShulepovВведение программы это подготовительный этап и отношения к технологии обработки не имеет. Установка инструментов это тоже подготовка. Все профилактические работы тоже подготовка.саша дмитренков америке и европе те же проблемы))),,да и в совке,,,ДЛДмитрий ЛысковЧушь!!!Сделает хорошо-значит завтра "хозяйчик" захочет больше!Плавали-знаем...Одиссей"захочет больше" - это что ты ВСЕГДА делал хорошо/качественно? А ты можешь, но тебе на@рать и лень напрягаться - проще всегда делать тяп-ляп... Я тебя на работу не возьму - пшел нахрен!!!ММатвеич;-) Приведу пример якобы "плохой" работы отделочников. Покупает хозяин недостроенный дом, сложенный из дешёвого, бэушного кирпича. Фундамент крепкий, место красивое, почему не взять, если есть деньги и их надо куда-то вложить. Приглашаются отдельные мастера в каждое помещение (или бригада), оговариваются цены и тут начинается САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ. Вертикалей на многих стенах нет, не везде их и видно на первый взгляд, т.к. потолки высоченные. Вычурным дизайном помещений эту проблему можно обойти, но хозяин НЕ ХОЧЕТ платить лишние деньги, он УЖЕ всё посчитал. Люди поработали, сделали что мгли, потратили время, а кривые стены после ровненького нанесения шпаклёвки (даже критической толщины) САМИ не выровнялись. Денег даже оговоренных давать не хотят, т.к. хозяин прикладывает к стене 2-х метровый уровень и лампу подсветки и даже на ровной стене ПО-ЛЮБОМУ находит 4-5мм просветы... КОНФЛИКТ?Людей выгоняют с работы, набирают новых, с тем же результатом. И так пока не закончен весь дом...ММатвеичСтроители общаются меж собой и ТЫ ПОПАДАЕШЬ В ЧЁРНЫЙ СПИСОК! НАХРЕН ты кому сдался???Одиссейесли деньги плачу Я - то только Я и решаю, кто и какое качество работы меня устраивает. Заказчик всегда прав - слышал такую максиму? Не будешь делать, как надо - пошел ТЫ нахрен от моих денег. И сдохни с голода, если не умеешь и не хочешь работать качественно. А если ты рассчитываешь на лохов - то это тоже ненадолго: у заказчиков есть СВОИ черные списки и я НИКОГДА и НИКОМУ не порекомендую обойщиков дочки. 9см. пост нижк) ЗЫ. Ситуацию с кидалами не рассматриваем - это отдельная песня. Но я-то нормальный, адекватный заказчик и хочу за свои деньги получить нормальное качество работы - точно так же, как я обеспечиваю это качество на СВОЕЙ работе СВОИМ заказчикам.ММатвеичДавно замечено, если заказчик готов удавиться за каждый рубль, но требует качества, то в итоге получит больную печень, почки, язву желудка... КТО сдохнет скорее, заказчик или трое-пятеро строителей, которым он задолжал? ВРЕМЯ сейчас такое, пожелал человеку добра - получишь и обратку такую же. А пожелал зла, пожлобился оплатить работу, - потерял здоровье. ЭТО РАБОТАЕТ!ММатвеичДеньги - ЗЛО! Я - последняя буква в алфавите! Врождённая злобность, неумелый подбор кадров, неграмотное составление договора, не те материалы, дешёвый/тупой инструмент, завышенные "хотелки" (чтоб работали по 10-12 часов, т.к. "надо быстро") как раз и есть поводы для "кидалова". Очень редки те люди, которые УМЕЮТ МИРНО ВЫХОДИТЬ из проблем.ДЛДмитрий ЛысковДа "тьфу на тебя"!У меня всегда был выбор куда пойти работать.Просто приведу пример:" позвали на работу-но за 27 км.Обещалки-бензин оплатим, ...вот поразвернемся-будем платить и за ресурс машины(работа связана с разьездами) .Прошел годик, другой- начали говорить:"да мы вроде не должны оплачивать проезд до работы-стал собираться-не не не!Будем по старому все оплачивать... Так что-Нас еще не свернули годы, мы без страха глядим вперед.Только ,даже прогноз погоды, нам все чаще и чаще врет...ММатвеичМастерили мы со свояком камины в домах и саунах "новых русских". Большинство заказчиков хочет не "ХОРОШО", а "ДЁШЕВО". Некоторые мастеров вообще за людей не считают. Отсюда непонимание и конфликты... А если заказчик ЖЕНЩИНА (жена бизнесмена или её мастер/прораб), то это вообще "туши свет"! Эти наглеют прямо на глазах, затягивая проплаты, норовя оторвать кусок... Старались не иметь с такими НИКАКИХ дел.Одиссейв огороде бузина - в Киеве дядька. Вы, любезный, о чем, собссно? ну, ладно, поделюсь, как алаверды, своим свежим наболевшим и еще не зажившем. Дочка затеяла в квартире косметический ремонт: поклеить обои, покрасить потолки, кое-где подшпаклевать.. "Прораба" пригласила строго по рекомендации. Цена - среднерыночная. Но рабочая сила - таджики. Нет, именно к обоям и потолку претензий нет. Но остальное!!!!... Батарею отопления сломали, мебельный уголок - сломали, кран в ванной ходит с трудом - походу, чел не знал, как он работает и давил со всей дури, выключатели/розетки из стены выдирались с мясом, карнизы - вместе с шурупами и дюбелями, подложить под ведерко с краской/клеем бумажку, чтоб не пачкалось - им на ум не приходит!!! А потом подходят ко мне и начинается: "Хозяин, дай отвертку, саморез, дюбель и т.д." ПРАВИЛЬНО снимать розетки их учил тоже я. Когда же все это изложил "прорабу" и поставил ему ДВОЙКУ за культуру производтсва - он даже не понЯл, о чем, собссно, идет речь.ММатвеичДочке надо было САМОМУ мастеров найти. Ваши таджики даже траншеи ровно рыть не умеют, все арыки там кривые. Ими надо РУКОВОДИТЬ, учить, показывать, для этого нужен ВАШ МАСТЕР (за их деньги)... Не скандалить и тыкать носом, т.к. они горячатся и тогда добра не жди! В Россию они учиться "работать" приезжают. Сбиваются в стаю ввосьмером-вдесятером вокруг одного бригадира, умеющего топырить пальцы веером и УБАЛТЫВАТЬ заказчиков. НИКОГДА не связывайтесь с чужаками - вы их потом и не отыщете. А СВОИХ надо уважать, НИКОГДА не переходить на личность. Вам ВСЁ это незнакомо?Pciha IvanovaК кому-то едут специалисты, а другие - к табе!Комментировать
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