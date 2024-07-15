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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер Колумбии о 0:1 в финале Кубка Америки: «Поздравляю Скалони, Аргентина заканчивает эру»

В финале турнира колумбийцы уступили Аргентине (0:1, дополнительное время). «Один из двух финалистов заканчивает эру и до этого проиграл два финала Кубка Америки и финал чемпионата мира.

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