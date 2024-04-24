Прокуратура Молдавии передала в суд дело против Гуцул

РИА Новости/Sputnik/Дмитрий Осматеско Прокуратура Молдавии передала в суд обвинения против главы Гагаузской автономии страны Евгении Гуцул, которая проходит по делу о финансировании запрещенной в Молдавии оппозиционной партии "Шор".