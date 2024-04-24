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Прокуратура Молдавии передала в суд дело против Гуцул

Прокуратура Молдавии передала в суд дело против Гуцул

РИА Новости/Sputnik/Дмитрий Осматеско Прокуратура Молдавии передала в суд обвинения против главы Гагаузской автономии страны Евгении Гуцул, которая проходит по делу о финансировании запрещенной в Молдавии оппозиционной партии "Шор".

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Александр Свитайло
Молдавию направляют по пути Укрорейха....
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