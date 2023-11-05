"Туполев" запатентовал гиперзвуковой самолет с комбинированным двигателем

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Компания "Туполев" запатентовала гиперзвуковой самолет, оборудованный комбинированной силовой установкой, которая включает в себя два турбореактивных двигателя (ТРД), использующих авиакеросин, и один - криогенное топливо, следует из описания изобретения к патенту, которое имеется в распоряжении ТАСС.