"Туполев" запатентовал гиперзвуковой самолет с комбинированным двигателем

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Компания "Туполев" запатентовала гиперзвуковой самолет, оборудованный комбинированной силовой установкой, которая включает в себя два турбореактивных двигателя (ТРД), использующих авиакеросин, и один - криогенное топливо, следует из описания изобретения к патенту, которое имеется в распоряжении ТАСС.
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