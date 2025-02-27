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Юрист напомнил о добровольном характере техосмотра для автовладельцев

Юрист напомнил о добровольном характере техосмотра для автовладельцев

Юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал 27 февраля «РИА Новости», что прохождение технического осмотра носит для обычных автовладельцев добровольный характер.

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