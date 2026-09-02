Роттердам и еще 2 голландских порта планируют забастовку 4 сентября

Нидерландские профсоюзы FNV и CNV призвали работников портов Роттердама, Амстердама и Зеландии прекратить работы по обработке судов с 11:15 до 19:00 по местному времени 4 сентября.
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