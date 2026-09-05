Во Владивостоке открылся VIII Российско-Китайский энергетический бизнес-форум

Во Владивостоке начал работу VIII Российско-Китайский энергетический бизнес-форум. Его участники обсудят сотрудничество России и Китая в энергетике, совместные проекты и привлечение инвестиций.
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А в России без Китая что нибудь происходит вообще?