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ТАСС: Зеленский напомнил о приоритетах Украины на переговорах по урегулированию

ТАСС: Зеленский напомнил о приоритетах Украины на переговорах по урегулированию

Приоритеты Украины на переговорах с РФ не изменились, в их число входят суверенитет, территориальная целостность и гарантии безопасности, заявил украинский президент Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале его офиса.

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