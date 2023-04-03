ВСУ готовы к контрнаступлению в Запорожье: Рогов указал на три факта

Грядёт крупное наступление украинской армии в Запорожье, уверен Владимир Рогов.Член запорожской областной администрации, глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов уверен, что совсем скоро ВСУ начнут наступление в Запорожской области.