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ВСУ готовы к контрнаступлению в Запорожье: Рогов указал на три факта

ВСУ готовы к контрнаступлению в Запорожье: Рогов указал на три факта

Грядёт крупное наступление украинской армии в Запорожье, уверен Владимир Рогов.Член запорожской областной администрации, глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов уверен, что совсем скоро ВСУ начнут наступление в Запорожской области.

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