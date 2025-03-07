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Кургинян объяснил, что строит Трамп вместо глобализма

Кургинян объяснил, что строит Трамп вместо глобализма

В отличие от демократов, президент США Дональд Трамп не хочет формировать некое глобальное правительство за счет ослабления США, ему нужно, чтобы Америка правила всем миром, заявил политолог, философ, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 7 марта в эфире программы «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда».

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