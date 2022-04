В новом исследовании, опубликованном в журнале Journal of the American College of Cardiology, ученые из Клиники Майо (Mayo Clinic) обнаружили, что недостаток сна в сочетании со свободным доступом к еде увеличивает потребление калорий и, как следствие, накопление абдоминально-висцерального жира.