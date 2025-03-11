Забайкалье находится в лидерах по числу ДТП с пьяными водителями

Удельный вес ДТП с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения в Забайкалье составил 34,5% от всех аварий — по данному показателю край занимает 1-ое место среди всех субъектов РФ, сообщила председатель комитета по экономической политике и предпринимательству Заксобрания края Юлия Жирякова.