Забайкалье находится в лидерах по числу ДТП с пьяными водителями

Удельный вес ДТП с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения в Забайкалье составил 34,5% от всех аварий — по данному показателю край занимает 1-ое место среди всех субъектов РФ, сообщила председатель комитета по экономической политике и предпринимательству Заксобрания края Юлия Жирякова.
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