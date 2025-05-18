Воскресенье наполнено чудесными праздниками, и в первой тройке День встречи с прекрасным (тут вам, други, достаточно посмотреть в зеркало), День рождения майского жжжжука и Международный день сирени.
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Воскресенье наполнено чудесными праздниками, и в первой тройке День встречи с прекрасным (тут вам, други, достаточно посмотреть в зеркало), День рождения майского жжжжука и Международный день сирени.