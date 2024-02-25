Налоговая усилит контроль за гражданами с долгом более 50 млн рублей

Известия/ Дмитрий Коротаев Федеральная налоговая служба усилит контроль за гражданами, чей долг перед ФНС превышает 50 млн рублей, пишут "Известия" со ссылкой на письмо службы своим территориальным органам.
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