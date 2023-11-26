СРОЧНО: Очередная попытка атаковать территорию России

Lora Некрасова

Да, было дело. В субботу около 9 утра, что-то сильно звякнуло, как мне показалось, прямо над моим домом. Но не было никакой суеты, как будто ничего не случилось. Я поняла, что ничего не было разрушено. Это совсем недалеко от Смоленска.