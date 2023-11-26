Только что стало известно о попытке врага атаковать объекты на территории Смоленской области. Об этом сообщает глава региона Василий Анохин.
СРОЧНО: Очередная попытка атаковать территорию России
Комментарии
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Lora Некрасова
Да, было дело. В субботу около 9 утра, что-то сильно звякнуло, как мне показалось, прямо над моим домом. Но не было никакой суеты, как будто ничего не случилось. Я поняла, что ничего не было разрушено. Это совсем недалеко от Смоленска.
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