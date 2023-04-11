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Врио главы ДНР: все административные здания Бахмута находятся под контролем ЧВК «Вагнер»

Врио главы ДНР: все административные здания Бахмута находятся под контролем ЧВК «Вагнер»

Все административные здания Бахмута (Артемовска) находятся под контролем ЧВК «Вагнер». Об этом со ссылкой на врио главы ДНР Дениса Пушилина сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

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